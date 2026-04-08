Redcare Pharmacy glänzt mit Umsatzwachstum - Aktie mit Kurssprung

Redcare Pharmacy hat im ersten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten profitiert.

Die im MDAX notierte Online-Apotheke verzeichnete ein zweistelliges Umsatzwachstum. Zudem bestätigte der Konzern seinen Ausblick für das laufende Jahr.

Der Konzernumsatz stieg um 18,3 Prozent im Jahresvergleich auf 848 Millionen Euro. Der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) kletterte um 35 Prozent auf 315 Millionen Euro. Der Non-Rx-Umsatz stieg um 10,2 Prozent auf 533 Millionen Euro. In Deutschland zog das Non-Rx-Wachstum an: Der Umsatz stieg um 9,7 Prozent auf 287 Millionen Euro, nachdem er im vierten Quartal 2025 noch um 5,4 Prozent zugelegt hatte.

Für 2026 hat sich das Unternehmen ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13 bis 15 Prozent vorgenommen. Der Non-Rx-Umsatz soll um 8 bis 10 Prozent steigen. Redcare Pharmacy peilt eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5 Prozent an nach 2,0 Prozent im Vorjahr.

Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal wird Redcare am 6. Mai veröffentlichen.

Im XETRA-Handel steigt die Redcare Pharmacy-Aktie zeitweise um deutliche 11,7 Prozent auf 39,90 Euro.

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