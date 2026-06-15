Redcare Pharmacy wird optimistischer für 2026: Aktie reagiert mit Kurssprung

Die Online-Apotheke Redcare hebt nach einem bisher guten Lauf im zweiten Quartal ihren Jahresausblick an.

Statt bisher 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum peilen die Niederländer (Shop Apotheke Europe) nun 15 bis 17 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr an, wie sie überraschend am Montag in Sevenum mitteilten. Analysten hatten hier im Schnitt bisher gut 14 Prozent auf dem Zettel. Mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sollen nun 680 bis 720 Millionen Euro erlöst werden; bisher hatten mehr als 670 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden. Bei der Profitabilität im Tagesgeschäft wird das Redcare Pharmacy -Management ebenfalls konkreter: Hier soll die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen jetzt zwischen 2,5 und 3,0 Prozent landen. Bisher hatte Redcare mindestens 2,5 Prozent angepeilt. Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Montag mit einem Kurssprung auf angehobene Jahresziele der Online-Apotheke reagiert. Sie stiegen am Nachmittag auf den höchsten Stand seit Anfang März und notierten via XETRA zuletzt 11,63 Prozent im Plus bei 54,50 Euro. Damit waren die Titel Spitzenreiter im MDAX der mittelgroßen deutschen Werte und reduzierten ihren bisherigen Jahresverlust auf rund 14 Prozent.

Im bisherigen Verlauf des zweiten Quartals seien der Konzernerlös um ein Fünftel geklettert, hieß es. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Arzneien ging der Umsatz in diesem Zeitraum um 57 Prozent in die Höhe.

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SEVENUM (dpa-AFX)