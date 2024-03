Redcare Pharmacy: Zwei langjährige Manager steigen in den Vorstand auf - Weniger Wachstum erwartet

Der Erlös soll 2024 auf 2,3 Milliarden Euro bis 2,5 Milliarden Euro anziehen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag im niederländischen Sevenum mit. Das entspräche einem Plus von 30 bis 40 Prozent und damit etwas weniger als 2023. Der Erlös mit rezeptfreien Medikamenten dürfte dabei im laufenden Jahr nur noch im Bestfall so stark wachsen wie zuletzt. Analysten hatten bislang das untere Ende der Konzernumsatzspanne erwartet.

Als bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) peilt Konzernchef Olaf Heinrich zwei bis vier Prozent an. 2023 blieben drei Prozent des Umsatzes bei Redcare Pharmacy. Im vergangenen Jahr fuhr das Unternehmen, das bis Juni noch unter dem Namen Shop Apotheke firmierte, einen operativen Gewinn ein. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (Ebitda) verzeichnete Redcare 53,5 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von acht Millionen im Jahr zuvor. Unter dem Strich reduzierte der Konzern den Verlust um 85 Prozent auf knapp 12 Millionen Euro.

Redcare Pharmacy verabschiedet zwei Vorstände - interne Nachfolge

Zwei Gründungsmitglieder von Redcare Pharmacy gehen von Bord. Wie der Konzern mitteilt, hat der Aufsichtsrat dem Wunsch der Vorstandsmitglieder Stephan Weber (CCO) und Marc Fischer (CIO) eines vorzeitigen Ausscheidens entsprochen. Die Nachfolger für diese Posten kommen aus dem Unternehmen. Die langjährigen https://www.finanzen.net" target="_blank" rel="noopener">Redcare-Manager Dirk Brüse und Lode Fastré sollen ihre Ämter am 17. April nach Bestellung durch die Hauptversammlung antreten. Sie seien über mehrere Jahre als Nachfolger von Weber und Fischer aufgebaut worden. Die Übergabe finde damit rund ein Jahr vor Ablauf der regulären Amtszeit statt. Weber und Fischer werden bis zum 1. Oktober 2026 als Berater zur Verfügung stehen.

