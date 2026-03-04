Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 06:57:38

Redcare verdient operativ weniger als erwartet - 2026er-Ziele unter Erwartungen

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat im vergangenen Jahr operativ etwas weniger verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 72 Prozent auf etwas mehr als 57 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Der Umsatz kletterte - wie bereits bekannt - um rund ein Viertel auf 2,94 Milliarden Euro. Die operative Marge zog damit um 0,6 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent an.

Das Unternehmen hatte bereits am Dienstagabend die 2026er-Ziele veröffentlicht. Demnach soll sich das Tempo beim Umsatzwachstum im laufenden Jahr deutlich verlangsamen. Der Erlös soll um 13 bis 15 Prozent zulegen - das ergibt rechnerisch einen Umsatz von maximal knapp 3,4 Milliarden Euro. Bei der bereinigten operativen Gewinnmarge rechnet Redcare mit mindestens 2,5 Prozent. Die Ziele des Unternehmens für das Wachstum und die Profitabilität liegen damit unter der bisherigen Durchschnittsprognose der bei Bloomberg erfassten Experten./zb/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten