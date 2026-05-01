Reddit Aktie

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WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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Quartalszahlen 01.05.2026 12:57:00

Reddit-Aktie klettert: Deutliches Plus beim Gewinn und Umsatz

Reddit-Aktie klettert: Deutliches Plus beim Gewinn und Umsatz

Das Online-Portal Reddit hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel berichtet. So fielen die Zahlen aus.

Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Reddit mit seinem EPS positiv überrascht. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,07 US-Dollar und lag somit höher als von Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Diese hatten mit einem Gewinn je Aktie von 0,569 US-Dollar gerechnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Reddit noch ein EPS von 0,14 US-Dollar erzielt.

Der Umsatz des Online-Konzerns belief sich im Berichtszeitraum daneben auf 663 Millionen US-Dollar. Hier hatten die Analystenschätzungen bei 607,7 Millionen US-Dollar gelegen, nachdem Reddit im Vorjahresquartal 392,4 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte.

Die Reddit-Aktie reagiert am Freitag vorbörslich an der NYSE zeitweise mit einem Kurssprung von 14,81 Prozent auf 169,04 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PoetraRH / Shutterstock.com

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