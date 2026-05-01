Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Quartalszahlen
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01.05.2026 12:57:00
Reddit-Aktie klettert: Deutliches Plus beim Gewinn und Umsatz
Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Reddit mit seinem EPS positiv überrascht. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,07 US-Dollar und lag somit höher als von Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Diese hatten mit einem Gewinn je Aktie von 0,569 US-Dollar gerechnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Reddit noch ein EPS von 0,14 US-Dollar erzielt.
Der Umsatz des Online-Konzerns belief sich im Berichtszeitraum daneben auf 663 Millionen US-Dollar. Hier hatten die Analystenschätzungen bei 607,7 Millionen US-Dollar gelegen, nachdem Reddit im Vorjahresquartal 392,4 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte.
Die Reddit-Aktie reagiert am Freitag vorbörslich an der NYSE zeitweise mit einem Kurssprung von 14,81 Prozent auf 169,04 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at
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