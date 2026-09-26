Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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26.09.2026 07:11:39

Reddit CEO Dumps Over 17,000 Shares for $2.8 Million After the Stock's 39% One-Year Decline

Steve Ladd Huffman, Chief Executive Officer of Reddit, Inc. (NYSE:RDDT), sold 17,308 shares of Class A Common Stock on September 15, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($160.11); post-transaction value based on September 15, 2026 market close ($159.63).

Reddit maintains a substantial scale with $2.8 billion in TTM revenue with net income of $871.1 million, reflecting strong operational profitability. The platform's competitive advantage derives from its unique community-driven architecture and the authentic, unfiltered nature of user-generated discussions, which create valuable datasets for both advertisers and enterprise customers. Reddit benefits from monetizing its highly engaged user communities through diversified revenue streams.

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Reddit 131,00 -2,24% Reddit

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