Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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03.09.2026 19:00:01
Reddit CEO Steve Huffman Sells 18,000 Shares for $2.7 Million
Steve Ladd Huffman, CEO & President of Reddit, Inc. (NYSE:RDDT), sold 18,000 shares of Class A Common Stock on Aug. 31, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($148.02); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($147.81).Reddit operates one of the internet's largest community-driven platforms with approximately 2.8 billion in annual revenue and a market capitalization of $27.8 billion. The company maintains a competitive advantage through its network of highly engaged communities, proprietary user-generated content, and established relationships with both advertisers and enterprise data consumers. With 2,555 employees based in San Francisco, Reddit continues to expand its monetization capabilities while maintaining the platform's foundational community-centric model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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