Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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08.08.2026 15:00:01
Reddit CEO Steve Huffman Sells 18,000 Shares for $2.9 Million
Steve Ladd Huffman, CEO & President of Reddit, Inc. (NYSE:RDDT), sold 18,000 shares of Class A Common Stock on August 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($159.78); post-transaction value based on August 4, 2026 market close ($159.97).Reddit, Inc. operates one of the internet's largest community-driven platforms with approximately $2.5 billion in annual revenue and a market capitalization of $29.9 billion. The company maintains a lean operational structure with 2,555 employees based in San Francisco, positioning itself as a capital-efficient digital media company with significant profitability, evidenced by TTM net income of $871.1 million. Reddit's competitive advantage derives from its highly engaged user base, diverse community-driven content, and valuable proprietary data that attracts both advertisers and enterprise customers seeking authentic audience engagement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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