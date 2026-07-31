KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 16:22:00
Reddit-Chef: „Die Menschen wollen Reddit, keine Zusammenfassung“
Reddit-Chef Steve Huffman kritisiert Googles KI-Suche ungewöhnlich offen. Schwaches US-Nutzerwachstum ließ die Aktie trotz starker Quartalszahlen einbrechen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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