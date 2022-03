Reddit-Gründer: «Viele Menschen leben bereits im Metaversum»

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Finews.ch"

Für Reddit -Mitbegründer Alexis Ohanian ist die Schnittmenge von Kultur und Finanzen die aktuell faszinierendste Entwicklung im Internet. Da sei eine beispiellose Liberalisierung von Eigentum und Wert für Künstler in Gange, erklärte er an einer Konferenz, an der auch finews.ch zugegen war.