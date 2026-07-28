Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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28.07.2026 03:45:01

Reddit Inc's Next Earnings Report on July 30 Could Send the Stock Soaring. Here's Why.

Reddit (NYSE: RDDT) may be the most intriguing AI stock on the market. Unlike semiconductors, software companies, or hyperscalers, Reddit derives its value in AI from its “corpus,” or the body of content on its site, which may be the most valuable source material for generative AI training and inference.The vast majority of Reddit’s revenue still comes from advertising, but its potential in data licensing has helped expand the stock’s valuation and attracted AI investors. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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