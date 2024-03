Reddit IPO: Why the Social Media Stock Could Be a Hidden Artificial Intelligence (AI) Winner

After years of anticipation, Reddit will finally hit the public markets. The social media platform plans to set a price for its initial public offering (IPO) on March 20, and then begin trading on March 21.Wondering if the Reddit IPO is worth investing in? Let's take a look at what you need to know about the newest social media debutante.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel