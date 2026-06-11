Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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11.06.2026 16:00:00
Reddit Is Down 28% This Year, but It Won't Stay That Way For Long
Reddit (NYSE: RDDT) hasn't fared too well. It has lost almost 30% of its value year to date due to concerns about Google potentially changing its algorithm and Meta Platforms (NASDAQ: META) coming out with a copycat called Forum. Fundamentals show a different story, and as this noise becomes more distant, Reddit should rebound from its year-to-date losses.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Reddit
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01.05.26
|Reddit-Aktie klettert: Deutliches Plus beim Gewinn und Umsatz (finanzen.at)
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30.04.26
|Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
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06.02.26
|Reddit-Aktie sehr stark: Besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt (finanzen.at)
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05.02.26
|Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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21.01.26
|Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
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12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)