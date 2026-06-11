Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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11.06.2026 16:00:00

Reddit Is Down 28% This Year, but It Won't Stay That Way For Long

Reddit (NYSE: RDDT) hasn't fared too well. It has lost almost 30% of its value year to date due to concerns about Google potentially changing its algorithm and Meta Platforms (NASDAQ: META) coming out with a copycat called Forum. Fundamentals show a different story, and as this noise becomes more distant, Reddit should rebound from its year-to-date losses.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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