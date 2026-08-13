Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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14.08.2026 00:40:00
Reddit is joining the S&P 500 after months of speculation. Analysts have these concerns.
After past snubs, social-media site Reddit has landed a spot on the S&P 500, sending shares on an after-hours rally Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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