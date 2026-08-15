Reddit Aktie

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WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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15.08.2026 16:34:00

Reddit Joins the S&P 500 Tuesday. Here's What History Says Could Come Next -- and What Investors Should Know.

Reddit (NYSE: RDDT) is going into the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). S&P Dow Jones Indices said Thursday evening that the social media company will replace AvalonBay Communities in the index before the market opens on Tuesday, Aug. 18. AvalonBay is leaving because a fellow index member, Equity Residential, is acquiring it.Investors treated the announcement as a windfall. Reddit shares were up about 13% in Friday trading, near $179.Even after the jump, the stock sits roughly 37% below its 52-week high of $282.95.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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