Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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29.10.2026 22:13:30
Reddit Q3 Highlights: Revenue Up 53%, but Guidance Sinks Stock
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
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30.10.26
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27.10.26
|S&P 500-Papier Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Reddit-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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26.10.26
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