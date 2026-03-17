Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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17.03.2026 04:52:56
Reddit Stock: Why It May Finally Be Time to Buy the Dip
Shares of Reddit (NYSE: RDDT) have taken a beating in 2026. As of this writing, the stock has plunged about 39% year to date, dropping to around $140 per share.But the underlying business looks exceptional. In fact, Reddit's most recent financial results show a business not only growing its top line at a blistering pace but also generating massive cash.So, with the stock pulling back significantly from its recent highs, should investors step in and buy shares? Or is the stock's premium valuation still too high?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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