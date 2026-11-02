Reddit Stock Crashes Again. Is the Stock a Buy on the Dip or a Value Trap?

For the second straight quarter, shares of Reddit (NYSE: RDDT) got absolutely pummeled following its earnings report. The stock fell 21% in the session after its Q2 report, while it plunged 29% after releasing its Q3 results.

While the social media company continues to see rapid revenue growth and the stock is cheap, it's increasingly looking like a potential value trap.

Reddit has been seeing rapid revenue growth, and that continued in Q3, with revenue surging 53% year over year to $895 million. That handily topped the $878 million analyst consensus, as compiled by LSEG.

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