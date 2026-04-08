Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|
08.04.2026 18:34:09
Reddit Stock Rallies On Nectar Partnership For Real-Time Consumer Insights
This article Reddit Stock Rallies On Nectar Partnership For Real-Time Consumer Insights originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reddit
|
31.03.26
|Aktien von Snap, Reddit, Meta & Co.: Australische Behörden prüfen Einhaltung des Social-Media-Verbots (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Reddit-Aktie sehr stark: Besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt (finanzen.at)
|
05.02.26
|Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.12.25
|Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde (finanzen.at)
|
12.12.25
|Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens (finanzen.at)
|
31.10.25
|Reddit-Aktie legt zu: Gewinnanstieg bei Social Media-Konzern (finanzen.at)
Analysen zu Reddit
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|123,00
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.