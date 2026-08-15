Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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15.08.2026 12:32:32
Reddit Stock Soared on the News of Its Inclusion in the S&P 500. Here Are 3 Things Investors Need to Know About the Social Media Stock in 2026.
On Friday, Reddit's (NYSE:RDDT) shares made it to the major league. They were tapped to join the benchmark S&P 500 index, replacing current component stock AvalonBay Communities (NYSE:AVB). The switch will take place before the start of trading on Tuesday, Aug. 18.Reddit's stock understandably popped (by over 12%) on the news, not least because the company will become an instant candidate for inclusion in the portfolios of scores of index funds. As the company prepares to take its turn in the spotlight, here are three crucial factors investors should keep in mind about its business.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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