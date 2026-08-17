Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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17.08.2026 17:00:00
Reddit to Join the S&P 500. Will This Send the Stock Back to Its 52-Week High?
Investors of social media company Reddit (NYSE: RDDT) received great news last week: it will be joining the S&P 500 index on Aug. 18. The index includes the top companies on U.S. markets. For a stock to make it onto the index, it's a sign of its size, success, and profitability.Shares of Reddit jumped on the news last week. However, on a year-to-date basis, they're still down 23%. At around $178, they're also roughly 37% below their 52-week high of $282.95. Could this news send them soaring back to those levels?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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