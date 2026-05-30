Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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30.05.2026 03:32:57
Reddit vs. Snap: What Do Their Revenue Trends Tell Investors?
Reddit (NYSE:RDDT) primarily generates revenue through the advertising on its website, which organizes digital communities based on specific interests, enabling users to engage in conversations.While navigating the launch of a competing application from Meta in May of 2026, it reported 31% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Snap (NYSE:SNAP) primarily earns revenue through advertising as well. It operates a camera application and connected eyewear that enable users to communicate visually through short videos and images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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