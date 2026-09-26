Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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26.09.2026 23:45:35

Reddit vs. The Trade Desk: Here's the Better Media Stock to Buy in 2026

Digital advertising is evolving as platforms compete for limited marketing budgets. Choosing between Reddit (NYSE:RDDT) and The Trade Desk (NASDAQ:TTD) requires weighing community-driven content against the power of programmatic ad buying.

Reddit offers a unique platform built on user-generated communities, while The Trade Desk operates an independent demand-side platform for buying digital ads. Both companies are navigating a shift toward data-driven targeting and privacy changes among communication stocks. This comparison looks at their growth trajectories and valuations to see which holds the advantage for long-term investors.

Reddit operates a massive network of user-governed communities where people discuss everything from finance to hobbies. The company sells advertising space across its platform, which accounted for approximately 94% of total revenue in 2025. It also relies on licensing its conversational data to technology firms for training artificial intelligence models.

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Reddit 131,00 -2,24% Reddit

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