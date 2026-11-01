Reddit Aktie

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WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

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01.11.2026 17:22:08

Reddit vs. The Trade Desk: One's Revenue Growth Overtook the Other's Lead

Reddit (NYSE:RDDT) generates revenue by operating an online platform where users interact within specific passion-driven digital communities.

It officially joined the widely tracked S&P 500 index prior to the market open on Aug. 18, 2026, and it extended its existing cloud services agreement with Alphabet-owned Google Cloud through 2029 while simultaneously initiating tests for a mandatory logged-in experience targeting specific international user bases.

The Trade Desk (NASDAQ:TTD) earns revenue by providing a self-service cloud platform for advertising buyers to precisely optimize digital ad campaigns.

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