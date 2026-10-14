Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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14.10.2026 14:55:02
Reddit vs. Trade Desk: Which Media Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between Reddit (NYSE:RDDT) and Trade Desk (NASDAQ:TTD)requires deciding between a rapidly growing community platform and a sophisticated technology backbone for the open internet advertising market.
Reddit relies on user-generated content and interest-based communities to drive engagement, whereas Trade Desk provides the infrastructure for advertisers to buy media across various digital channels. Both companies are primary beneficiaries of the shift toward digital ad spending.
Reddit generates nearly 94% of its revenue from third-party advertising through its self-service platform. The company has expanded its ecosystem by partnering with Zefr for ad-tech verification and is exploring new revenue streams through content licensing for machine learning. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as licensing revenue currently comes from just two primary partners.
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