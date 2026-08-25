LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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25.08.2026 10:38:42
Reddit's Chief Legal Officer Reported a Disposition as AI Legal Battle Drags On. Here's What to Make of It
Benjamin Seong Lee, the chief legal officer of Reddit, Inc. (NYSE:RDDT), disposed of 3,887 shares in a transaction on August 20, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($151.71); post-transaction value based on the August 20 market close ($150.31).Reddit is a leading community-driven content platform with a market capitalization of $29.5 billion, generating $2.8 billion in TTM revenue with $871.1 million in net income. The company's competitive advantage derives from its highly engaged user base, authentic peer-to-peer interactions, and the aggregated knowledge contained within its communities, positioning it as a valuable destination for both consumer engagement and enterprise data applications. Reddit's business model leverages network effects and community-driven content creation to maintain a defensible moat in the digital media and information services landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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