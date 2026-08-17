Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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17.08.2026 14:30:00
Reddit's Data Licensing Revenue Grew 24% to $43 Million, With OpenAI and Google as Its Two Biggest Buyers. Here's Why That Number Is So Tiny.
Reddit (NYSE: RDDT) just reported its eighth consecutive quarter of revenue growth greater than 60%. But its data-licensing business remains a footnote on the income statement, accounting for only 5% of its $805 million in second-quarter revenue.Data licensing sits inside "other revenue," which totaled $43 million in the second quarter, up 24% year over year. Still, advertising remains the company's fastest-growing and biggest long-term opportunity, and that's where management continues to focus its efforts.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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