Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation Anfang März geplant

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden wird seine nächste offizielle Ansprache zur Lage der Nation vor beiden Kammern des Kongresses Anfang März halten. Biden nahm am Samstag eine Einladung des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, an, am 7. März zum Parlament zu sprechen. "Ich freue mich darauf", schrieb Biden auf der Plattform X (vormals Twitter), nachdem Johnson ihn in einem offiziellen Schreiben eingeladen hatte. Der US-Präsident hält traditionell Anfang des Jahres eine Rede zur Lage der Nation im Kongress.

Der März-Termin kommt vergleichsweise spät. Da diese Ansprachen in der Hauptstadt Washington üblicherweise am Abend Ortszeit stattfinden, dürfte es nach deutscher Zeit der 8. März sein.

Die Ansprache fällt mitten in den Präsidentschaftswahlkampf. Kurz vor dem geplanten Termin, am 5. März, steht in den USA der "Super Tuesday" an: An diesem Tag gibt es Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten. Wer Präsidentschaftskandidat der Parteien werden will, muss sich zunächst in internen Vorwahlen durchsetzen. Die Serie an Abstimmungen beginnt am 15. Januar mit der Vorwahl der Republikaner in Iowa.

Biden will für die Demokraten bei der Präsidentenwahl Anfang November für eine zweite Amtszeit antreten und hat dabei keine ernstzunehmende innerparteiliche Konkurrenz. Bei den Republikanern gibt es mehrere Anwärter, die um die Nominierung ihrer Partei kämpfen: Der frühere US-Präsident Donald Trump führt das republikanische Bewerberfeld in Umfragen derzeit mit großem Abstand an./jac/DP/he