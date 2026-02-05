Redex Protech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Redex Protech veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Redex Protech ein Ergebnis je Aktie von -0,940 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at