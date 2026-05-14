14.05.2026 06:31:29

Redex Protech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Redex Protech hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,54 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,710 INR je Aktie erzielt worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,10 INR gegenüber -4,830 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 13,80 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 738,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem -2,16 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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