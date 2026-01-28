RedHawk Holdings Aktie
ISIN: US75746Q1031
|
28.01.2026 18:32:03
Redhawk Sells $7 Million of VictoryShares Short-Term Bond ETF
On Jan. 14, 2026, Redhawk Wealth Advisors, Inc. disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 138,413 shares of VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF (NASDAQ:USTB), an estimated $7.05 million transaction based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated Jan. 14, 2026, Redhawk Wealth Advisors, Inc. reduced its position in VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF by 138,413 shares. The estimated transaction value is $7.05 million, calculated using the average fourth-quarter 2025 closing price. The quarter-end valuation for the position declined by $7.09 million, reflecting both trading activity and price movements.VictoryShares USAA Core Short-Term Bond ETF offers institutional and retail investors targeted exposure to short-duration fixed-income markets, seeking to balance yield and interest-rate risk. The fund's strategy emphasizes a diversified portfolio of high-quality debt securities, with the flexibility to include select foreign and emerging-market bonds to enhance diversification. USTB's competitive yield and disciplined risk management position it as a core fixed income holding for investors seeking stability and income in a liquid ETF structure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
