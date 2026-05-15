Redington (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Redington (India) hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 5,01 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Redington (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 8,51 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Redington (India) mit einem Umsatz von insgesamt 332,13 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,62 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 19,06 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Redington (India) 20,53 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Redington (India) mit einem Umsatz von insgesamt 1 191,62 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 993,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 19,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at