Redington (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Redington (India) gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 INR, nach 3,75 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 290,76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 248,96 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at