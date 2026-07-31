Redington (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Redington (India) hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 259,52 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 349,22 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at