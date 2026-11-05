Redington (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Redington (India) gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,92 INR gegenüber 4,96 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 429,47 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 290,76 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,57 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 364,02 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at