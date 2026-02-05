Redington (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Redington (India) lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,57 INR, nach 5,12 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Redington (India) im vergangenen Quartal 309,22 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Redington (India) 267,16 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 5,60 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 305,63 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

