PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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03.11.2026 13:00:00
RedMagic 12 Pro Pairs Qualcomm’s New Chip With the Phone Series’ Biggest Battery Yet
The gaming phone’s 8,400-mAh battery is easily one of the largest we’ve seen in a phone that you can buy in the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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