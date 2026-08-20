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20.08.2026 06:31:29
Redsense Medical AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Redsense Medical AB hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 SEK gegenüber -1,110 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 7,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,3 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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