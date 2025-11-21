Redsense Medical AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Redsense Medical AB hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Redsense Medical AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,990 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 6,9 Millionen SEK gegenüber 5,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at