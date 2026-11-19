Redsense Medical AB gab am 18.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Redsense Medical AB -0,210 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 7,6 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at