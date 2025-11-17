|
17.11.2025 06:31:29
Redtape: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Redtape hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,50 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Redtape noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 INR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,92 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Redtape einen Umsatz von 4,16 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
