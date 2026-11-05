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05.11.2026 06:31:28
Redtape: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Redtape präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,500 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,75 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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