Redtape mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Redtape hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,26 INR. Im letzten Jahr hatte Redtape einen Gewinn von 0,750 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Redtape 6,76 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,35 INR beziffert. Im Vorjahr waren 3,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 24,19 Milliarden INR gegenüber 20,21 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at