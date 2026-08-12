Redtape veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Redtape hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Redtape ein EPS von 0,700 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Redtape 4,81 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at