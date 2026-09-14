Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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14.09.2026 14:15:00
Redwire Could Be a Big Defense Winner. Here's What Must Happen Next.
Redwire (NYSE: RDW) is combining rapid defense growth with an ambitious space strategy, but the next phase could depend on cash conversion. If Edge Autonomy helps turn rising backlog into internally generated cash, the company may be able to support more of its expansion without leaning as heavily on new shares.
Stock prices used were the market prices of Aug. 27, 2026. The video was published on Sept. 10, 2026.
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