Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
|
21.02.2026 23:24:54
Redwire Director Sells 1.4M Shares For $14M
Red Holdings, LLC AE, a Director of Redwire Corporation (NYSE:RDW), reported the indirect sale of 1,435,492 shares of Common Stock for approximately $14.49 million across multiple transactions on Feb. 9 and Feb. 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.10). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shs
|
04.11.25
|Ausblick: Redwire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)