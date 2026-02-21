Redwire Aktie

Redwire

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

21.02.2026 23:24:54

Redwire Director Sells 1.4M Shares For $14M

Red Holdings, LLC AE, a Director of Redwire Corporation (NYSE:RDW), reported the indirect sale of 1,435,492 shares of Common Stock for approximately $14.49 million across multiple transactions on Feb. 9 and Feb. 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($10.10). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shs

