07.11.2025 06:31:29
Redwire gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Redwire hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,68 Prozent auf 103,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 68,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
