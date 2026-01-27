Redwire Shares Jump 27% After Announcement Of $151 Bln Missile Defense Contract

(RTTNews) - Shares of Redwire Corp. (RDW) are climbing about 27 percent during Tuesday morning trading after the announcement of an indefinite-delivery/indefinite-quantity contract for the Missile Defense Agency Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense with a ceiling of $151 billion.

Currently, RDW is moving up 27.74 percent, to $13.98, over the previous close of $10.94 on the New York Stock Exchange. It has traded between $4.87 and $26.66 in the last one year.

The multi-award contract underscores the company's position to deliver resilient, multi-domain solutions for national security missions.