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08.05.2026 06:31:29
Redwire: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Redwire hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Redwire hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 57,93 Prozent auf 97,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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