Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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24.06.2026 23:38:00
Redwire Stock Has Fallen Over 40% -- Here Is What Investors Need to Know
Even though it's still up on the year, the last month has been rough for Redwire (NYSE: RDW). As of June 23, the Redwire stock price has sunk by over 40% due to a mix of company-specific news and external factors.The aerospace and defense company still has plenty of hurdles to clear before shareholders should expect a rebound. But the good news is one of the issues it's facing isn't a fundamental business flaw, and that issue should be short-lived.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Redwire Corp Registered Shs
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